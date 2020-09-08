На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

Російські окупаційні війська від початку доби 8 вересня не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха.

«Від початку поточної доби станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту зберігається режим тиші», - повідомила речниця.

Як повідомляв Укрінформ, збройні формування Російської Федерації напередодні, 7 вересня, один раз порушили домовленості, що набрали чинності 27 липня 2020 року. Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині. Крім того, один із військовослужбовців, поранених внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, після проведення реанімаційних заходів помер від отриманих опіків.

Фото: mil.gov.ua