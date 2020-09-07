На Донбасі окупанти один раз порушили “тишу”, втрат немає

Станом на 17.30 7 вересня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою українськими воїнами. Російські найманці протягом дня один раз порушили режим припинення вогню поблизу Кам’янки, що на Донеччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Неприцільними пострілами зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів поблизу Кам’янки, що на Донеччині. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - зазначили в штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, 6 вересня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилася: збройні формування Російської Федерації порушили досягнуті 22 липня домовленості, зірвавши режим всеосяжного припинення вогню, який вступив в дію 27 липня.

Напередодні збройні формування Російської Федерації чотири рази свідомо порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. Двічі з них окупанти вели прицільний вогонь. Так, застосовуючи гранатомети та стрілецьке озброєння російські окупаційні війська вбили одного українського військового. Ще один захисник внаслідок ворожого вогню отримав поранення.