Окупанти розблокували рух через КПВВ "Новотроїцьке"

Російські збройні формування сьогодні поновили рух дорожнім коридором «Донецьк-Маріуполь», який проходить через КПВВ «Новотроїцьке».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що на 15.00 прикордонники у КПВВ «Новотроїцьке» забезпечили пропуск на тимчасово окуповану територію 12 автомобілів та 147 осіб. Водночас рух на контрольовану територію України окупанти уповільнили, пропустивши 9 автомобілів та 64 особи.

Повністю заблокованим з боку окупантів залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка», повідомляють у ДПСУ.

КПВВ «Станиця Луганська» продовжує функціонувати безперебійно. Станом на 15:00 лінію розмежування через цей контрольний пункт перетнули 2631 особа.

Як повідомляв Укрінформ, за рішенням командувача операції Об’єднаних сил, три КПВВ функціонують за графіком осіннього періоду. Визначені контрольні пункти відкриті для перетину лінії розмежування щоденно з 07.00 до 18.30.

Фото: dpsu.gov.ua