Диверсанту за спробу підірвати хімзавод у Сєвєродонецьку дали 10 років тюрми

Диверсанта, який збирався підірвати хімічно небезпечний об’єкт на території заводу «Азот» на Луганщині, засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

«Прокурори Луганської області довели в суді вину громадянина України, який на виконання завдання кураторів з ФСБ РФ намагався вчинити диверсію на території приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ». Суд повністю погодився з обвинуваченням, пред’явленим зловмиснику, та визнав його винним у готуванні до вчинення диверсії», - ідеться в повідомленні.

Під час судового розгляду доведено, що громадянин України під час проходження військової служби у лавах так званої «народної міліції ЛНР» з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ. Виконуючи поставлене спецслужбою завдання, він перетнув лінію розмежування та прибув до м. Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22.

Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів, в яких на той момент зберігалося близько 4500 т аміаку, на території ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» - об'єкту, віднесеного до 1 ступеня хімічної небезпеки.

За сукупністю злочинів Сєвєродонецький міський суд Луганської області призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.