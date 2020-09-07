В українській армії на COVID-19 хворіють 638 осіб

Станом на ранок 7 вересня в Збройних Силах на коронавірус хворіє 638 осіб, за останню добу виявлено три нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

«Станом на 10.00 07 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 638 осіб. Всього за час пандемії одужало 1306 осіб, летальних випадків – 6. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на ізоляції перебуває 654 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 58 осіб.

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Наразі на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Старокостянтинівська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ).

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 1 військовослужбовець з Вінниччини. Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померла 31 особа, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 2 877 летальних випадків.

Фото: АрміяInform