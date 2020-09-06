В українській армії на COVID-19 хворіють 638 осіб

У Збройних силах України за минулу добу зареєстрували 37 нових випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що станом на 10.00 6 вересня в ЗСУ на COVID-19 хворіють 638 осіб. Всього за час пандемії одужали 1303 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 662 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 16 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 5 вересня, зареєстрували 2 107 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 135 894.

Фото: ДПСУ