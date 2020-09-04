В українській армії виявили 42 нові випадки коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 04 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 613 осіб. Всього за час пандемії одужало – 1241 особа, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 547 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 65 осіб. За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на лікуванні в закладах охорони здоров’я наразі перебуває 13 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 5 військовослужбовців, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Житомирської області – 2 військовослужбовці, Інфекційна лікарня міста Хмельницький – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 29 осіб (Львівська область – 7 військовослужбовців, Київська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України, Херсонська область – 2 військовослужбовці, Вінницька область – 2 військовослужбові та 1 працівник ЗСУ, Миколаївська, Одеська та Чернівецька області – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.

За добу померла 51 інфікована людина, загалом від початку епідемії зафіксовано летальних випадків 2 761. За оновленими даними, одужали вже 60 613 осіб. За останню добу одужали 937 пацієнтів. Найбільше нових випадків за добу виявлено у Харківській області (371), місті Києві (319), Тернопільській (204), Львівській (196) областях.

Фото: АрміяІнформ