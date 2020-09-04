Окупанти не порушували "тишу" на Донбасі минулої доби

"Від початку поточної доби, 4 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, зараз триває ліквідація пожеж, що виникли на Донеччині та Луганщині. Підрозділи Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучено необхідна кількість особового складу та техніки.

Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка.

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Важливо, що у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано понад десять гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами.