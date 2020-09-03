ОБСЄ зафіксувала 15 порушень “тиші” на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та два - в Луганській області.

Про це йдеться у щоденному звіті № 210/2020, опублікованому СММ ОБСЄ 3 вересня 2020 року, передає Укрінформ.

«СММ зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 2 такі порушення в Луганській області. За попередній звітний період в Донецькій області не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню, а в Луганській області, за спостереженнями Місії, сталися 63 такі порушення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СММ ОБСЄ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. У межах ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ зафіксували присутність людей у вечірній час.

СММ ОБСЄ також сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення ремонту та функціонування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.

«Місія і далі спостерігала за ситуацією, у якій на тлі спалаху COVID-19 опинилося цивільне населення, зокрема на контрольному пункті в’їзду-виїзду та відповідному блокпості збройних формувань у Луганській області. Обмеження свободи пересування СММ тривали, зокрема на блокпостах збройних формувань поблизу Шевченка та Нової Мар’ївки в Донецькій області», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ більше 700 міжнародних спостерігачів, з яких майже половина працюють на сході України.