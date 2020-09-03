Новоайдарці вшанували пам'ять бійців, полеглих від російських "Смерчів" шість років тому

Вшанування пам’яті полеглих героїв в шості роковини обстрілу Росією Новоайдарського району Луганщини системами залпового вогню БМ-30 «Смерч» відбулось в селищі Побєда.

Про це повідомляє пресслужба Новоайдарської районної держадміністрації.

«Сьогодні в селі Побєда відбувся урочистий захід з нагоди шостих роковин обстрілу. Керівники району висловили слова співчуття та слова шани родинам загиблих. Під час проведення заходів згадали та вшанували хвилиною мовчання всіх полеглих під час обстрілу. Також відбулося урочисте покладання квітів до меморіального знаку та місця загибелі військовослужбовців», - ідеться в повідомленні.

Рівно шість років тому російськими системами залпового вогню БМ-30 «Смерч», з території Російської Федерації, було обстріляно базовий табір біля селища Побєда Новоайдарського району, у якому знаходились військовослужбовці 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади.

Одночасно загинули 17 чоловік. На їхню честь було встановлено пам’ятний знак, на якому висічені імена усіх 17 загиблих артилеристів.

В урочистостях взяли участь керівники району, Побєдівський сільський голова, ветерани АТО, школярі та місцеві жителі.

Фото: ndar.loga.gov.ua