Законопроєкт про допуск слідчих у зону ООС пройшов комітет Ради

Профільний комітет рекомендував ВР ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №3984 про зміни до Закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

Йдеться про допуск дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".

Як передає Укрінформ, відповідне рішення Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин ухвалив на засіданні 2 вересня.

"Є пропозиція від нашого комітету - рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому на одному засіданні", - зазначив голова комітету Дмитро Лубінець.

Він також підкреслив, що законопроєкт є невеликим, технічним і його підтримують усі правоохоронні органи.

Законопроєктом пропонується передбачити, що в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях забезпечується можливість здійснення уповноваженими особами органів досудового розслідування та прокуратури повноважень у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених у районі здійснення зазначених заходів, зокрема через обов'язковість допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до цього району, а також надання їм відповідного сприяння.

Допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях здійснюватиметься у порядку, визначеному Командувачем об'єднаних сил.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт №3984 вніс на розгляд Верховної Ради 13 серпня Президент Володимир Зеленський з метою врегулювати допуск слідчих і прокурорів у район ООС.