В українській армії - 28 нових випадків коронавірусу

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 28 нових випадків захворювання на спричинену коронавірусом гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

Як зазначається, семеро нових хворих перебуває на лікуванні в закладах охорони здоров’я, стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Решта 21 перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на 1 вересня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 647 осіб. За час пандемії одужало 1087 осіб, летальних випадків зареєстровано 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 543 особи, у 96 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 088 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303-ох.