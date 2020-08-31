На Донбасі протягом дня - жодного обстрілу

На Донбасі протягом дня - жодного обстрілу

Укрінформ
Станом на 17.30 31 серпня російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

«Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню та готові адекватно реагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

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