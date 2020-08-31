Від початку доби на Донбасі - "тиша"

Російські окупаційні війська від початку доби 31 серпня не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 31 серпня, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення провокаційних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Бойових втрат серед наших захисників немає», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, підрозділи Об’єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який запроваджений з 27 липня.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.