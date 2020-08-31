В українській армії 638 осіб хворіють COVID-19

Станом на ранок 31 серпня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 638 осіб.

За останню добу виявлено сім нових випадків. Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 31 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 638 осіб.

Всього за час пандемії одужали – 1068 осіб, летальних випадків – 6. За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають троє військовослужбовців. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають четверо військових. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, у Збройних силах за попередню добу було виявлено 37 випадків захворювання на COVID-19.

Загалом в Україні станом на 31 серпня підтверджено 121 215 випадків COVID-19, з них 2 557 летальних. За добу зафіксовано 2141 новий випадок коронавірусної хвороби.