В українській армії - 37 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах за минулу добу виявлено 37 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що шестеро хворих перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я: у Національному військово-медичному клінічному центрі “ГВКГ” – 4 військовослужбовці, у Миколаївському військовому госпіталі та Конотопській райлікарні – по одному військовослужбовцю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Водночас на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 31 особа: у Київській області – 17 військовослужбовців та 12 працівників ЗСУ, у Львівській - 1 військовослужбовець, на Черкащині - 1 працівник ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

За даними Медсил, станом на 30 серпня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 633 особи. Загалом за час пандемії одужало 1066 осіб, летальних випадків зареєстровано 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 706 осіб, у 87 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 серпня лабораторно підтверджено 119 074 випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2096 нових випадків.