На Донбасі зберігається "тиша"
Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони Михайло Шаравара під час брифінгу у неділю, передає Укрінформ.
"Від початку поточної доби станом на 12.00 порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається «тиша»", - зазначив речник.
Він наголосив, що ситуація у районі проведення ООС залишається повністю контрольованою українськими військовими.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника", - додав капітан Шаравара.
Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.