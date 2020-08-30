На Донбасі зберігається "тиша"

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони Михайло Шаравара під час брифінгу у неділю, передає Укрінформ.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається «тиша»", - зазначив речник.

Він наголосив, що ситуація у районі проведення ООС залишається повністю контрольованою українськими військовими.

Читайте також: На Донбасі окупанти ведуть провокативний вогонь і облаштовують позиції

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника", - додав капітан Шаравара.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.