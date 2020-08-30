Міністр охорони здоров'я Молдови заразилася коронавірусом

В очільниці міністерства охорони здоров'я Молдови Віорики Думбревяну підтвердили інфікування коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це Думбревяну повідомила у Фейсбуці.

«У ці моменти я теж борюся з хворобою. Не як міністр, а як пацієнт, перевірений на COVID-19», - написала вона.

Керівниця МОЗ додала, що «це важко, і морально, і фізично», але вона приймає лікування, прописане лікарями, і сподівається, що зуміє перемогти COVID-19.

Думбревяну закликала всіх громадян країни берегти своє здоров'я і подякувала колегам-медикам, які «працюють день і ніч, самовіддано і мужньо».

Як повідомлялося, 25 серпня COVID-19 підтвердили у віцепрем'єра з питань реінтеграції, а також у радника прем'єр-міністра Молдови. Проте уряд на карантин вирішили не відправляти.