На Донбасі окупанти ведуть провокативний вогонь і облаштовують позиції

Поблизу Зайцевого на Донеччині окупанти ведуть неприцільний вогонь в бік українських бійців, а біля Водяного зафіксовано обладнання нових ворожих позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00, повідомляє Укрінформ.

"Від початку поточної доби, 29 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Водночас поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також інформують, що сапери за останню добу розмінували понад сім гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 145 знайдених вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершили ремонтні роботи 7 будинків, ще на 52 об’єктах роботи продовжуються.