В українській армії за добу - 46 нових випадків COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу виявили 46 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначають у командуванні медичних сил ЗСУ, на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб із 46 нових хворих. Їх розміщено у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» (1 військовослужбовець), Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону (8 військовослужбовців) та Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону (2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 35 осіб (Київська область — 17 військовослужбовців та 3 працівника ЗСУ, Одеська область — 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область — 2 військовослужбовця, Полтавська область — 2 військовослужбовця, Івано-Франківська та Черкаська області по 1 військовослужбовцю, Тернопільська та Львівська області по 1 працівнику ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на 10.00 29 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 602 особи.

Всього за час пандемії одужало — 1058 осіб, летальних випадків — 6.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 701 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 57 осіб.

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Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 481 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 116 978.