В українській армії - 593 хворих на COVID-19

Станом на 28 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє - 593 особи, за добу 52 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбук.

За даними медиків, всього за час пандемії одужало 1023 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 691 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 168 осіб.

За минулу добу зареєстровано 52 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497-ми. За добу померло 48 інфікованих, загалом від початку епідемії недуга забрала життя 2 451 українця.