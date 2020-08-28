В українській армії - 593 хворих на COVID-19

В українській армії - 593 хворих на COVID-19

Укрінформ
Станом на 28 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє - 593 особи, за добу 52 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбук.

За даними медиків, всього за час пандемії одужало 1023 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 691 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 168 осіб.

За минулу добу зареєстровано 52 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497-ми. За добу померло 48 інфікованих, загалом від початку епідемії недуга забрала життя 2 451 українця.

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