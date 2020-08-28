На окупованій Луганщині 7-річний хлопчик постраждав від вибуху гранати - ОБСЄ

Дитина семи років підірвалась на гранаті в містечку Кипуча, що знаходиться на непідконтрольній владі України території Луганської області.

Про це повідомила в останньому щоденному звіті Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, передає Укрінформ.

«14 серпня медперсонал лікарні в н. п. Перевальськ (непідконтрольний урядові, 38 км на захід від Луганська) повідомив, що увечері 7 серпня до них доправили 7-річного хлопчика з важкими вибуховими ранами правої ноги, спричиненими вибухом гранати», - йдеться в повідомленні.

Пізніше в н. п. Кипуче (кол. Артемівськ; непідконтрольний урядові, 46 км на захід від Луганська) подружжя (чоловік і жінка у віці 70–79 років; представилися дідусем і бабусею травмованого хлопчика) розповіло, що надвечір 7 серпня, після того, як вони почули гучний вибух, сусід покликав їх до будинку їхньої дочки.

За їхніми словами, двоє їхніх онуків гралися на подвір’ї біля будинку з предметом, який знайшли в сусідському будинку. Вони додали, що молодша дитина була сама на подвір’ї біля будинку матері. Хлопчик підібрав предмет, що вибухнув.

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Інший сусід розповів, що бачив пораненого хлопчика, який лежав на подвір’ї, а також помітив сильну кровотечу з рани на його правій нозі. Того ж дня в Кипучому спостерігачі бачили сліди крові посеред подвір’я біля будинку, де сталася трагедія.