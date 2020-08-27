Донбас: на всіх ділянках фронту - “тиша”

Донбас: на всіх ділянках фронту - “тиша”

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби станом на 12.00 27 серпня не порушували режим припинення вогню на всіх ділянках фронту в Луганській та Донецькій областях.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, у смугах відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша», - повідомив речник.

Шаравара нагадав, що напередодні, 26 серпня, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Так, увечері противник здійснив декілька пострілів зі стрілецької зброї поблизу Мар’їнки.

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Водночас, за словами речника, зазначені дії противника мали провокативний характер та не несли загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Як повідомляв Укрінформ, від початку дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який набрав чинності 27 липня, жодного випадку застосування важкого озброєння з боку російських найманців не зафіксовано.

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