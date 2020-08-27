Донбас: на всіх ділянках фронту - “тиша”

Російські окупаційні війська від початку доби станом на 12.00 27 серпня не порушували режим припинення вогню на всіх ділянках фронту в Луганській та Донецькій областях.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, у смугах відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша», - повідомив речник.

Шаравара нагадав, що напередодні, 26 серпня, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Так, увечері противник здійснив декілька пострілів зі стрілецької зброї поблизу Мар’їнки.

Водночас, за словами речника, зазначені дії противника мали провокативний характер та не несли загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Як повідомляв Укрінформ, від початку дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який набрав чинності 27 липня, жодного випадку застосування важкого озброєння з боку російських найманців не зафіксовано.