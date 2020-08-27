За добу в українській армії - 47 нових випадків коронавірусу

Станом на 27 серпня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 604 особи, за добу виявлено 47 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це Командування медсил ЗСУ повідомляє у Фейсбук.

Зазначається, що всього за час пандемії одужали 960 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 687 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 231 особа.

За минулу добу зареєстрували 47 нових випадків COVID-19. З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 8 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 39 осіб. Стан їх здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.