На Донбасі від початку доби зберігається “тиша”

Російсько-окупаційні війська від початку доби 26 серпня не порушували режим припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 26 серпня, станом на 12.00, порушень режиму тиші з боку збройних формувань РФ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано», - зазначив речник.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Напередодні, 25 серпня, російські окупаційні війська здійснили один провокативний постріл поблизу Хутора Вільний. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Фото: Міноборони