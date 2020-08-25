В українській армії на COVID-19 хворіють 610 осіб

Станом на ранок 25 серпня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 610 осіб. За минулу добу виявили шість нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 26 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 610 осіб. Загалом за час пандемії одужали – 888 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 947 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 207 осіб. За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі один військовослужбовець перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 5 осіб: Львівська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Київська область - 2 військовослужбовці. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 серпня, в Україні лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Чернівецькій – 204, Івано-Франківській - 179, Харківській -173, Тернопільській – 158 та Одеській – 112 областях. Напередодні в Україні зареєстрували 1 799 випадків коронавірусу.

Фото: ДПСУ