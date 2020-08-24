Сьогодні на Донбасі зберігається "тиша" - штаб ООС

У понеділок, 24 серпня, на всіх ділянках фронту на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні станом 17.30.

"Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться у повідомленні.

При цьому, підкреслили в пресцентрі, підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

"Сьогодні, у День Незалежності України, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться у вечірньому зверненні.

Також пресцентр ООС інформує, що за дорученням Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко на авдіївській промзоні вручив орден "За мужність" 3-го ступеня старшому лейтенанту Олександру Рапуті.

Під час урочистої церемонії, яка транслювалася по центральних телеканалах у режимі телемосту, присутні хвилиною мовчання вшанували українських воїнів-героїв, які полягли за Незалежність України. Після цього, присутні поклали квіти до меморіального комплексу. Вшанували полеглих і в інших містах Донецької та Луганської областей.