У небо над окупованим Донецьком разом із прапором відправили 5 тисяч вітальних листівок

З Авдіївки після мітингу з нагоди Дня Незалежності великий синьо-жовтий прапор та п’ять тисяч вітальних листівок за допомогою повітряних кульок направили на тимчасово окуповану частину Донеччини.

Як передає Укрінформ, про це 24 серпня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Святкування Дня Незалежності України на Донеччині розпочалося з мітингу у прифронтовій Авдіївці… Завершився мітинг проведенням обласної акції з привітання мешканців тимчасово окупованих територій з Днем Незалежності України. Великий синьо-жовтий прапор та п’ять тисяч вітальних листівок за допомогою повітряних кульок направили на тимчасово окуповану частину Донеччини», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в мітингу взяли участь командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко та керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Розпочався мітинг з хвилини мовчання у пам'ять про тих, хто поклав життя за незалежність України.

Присутні поклали квіти до пам’ятного знаку, що присвячений загиблим воїнам.

Кириленко в своїй промові зазначив, що 29 років тому справдилася давня мрія українців творити власну вільну і незалежну державу, і вже виросло ціле покоління українців, для яких незалежна Украї̈на була завжди.

Під час урочистостей командувач Об’єднаних сил вручив орден «За мужність ІІІ ступеня» старшому лейтенанту Олександру Рапуті.

Наприкінці мітингу український національний стяг з жовтими та блакитними повітряними кульками піднявся в небо над окупованою територією Донеччини з привітанням громадян України, які залишаються там в заручниках у ворога.