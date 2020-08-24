У небо над окупованим Донецьком разом із прапором відправили 5 тисяч вітальних листівок

У небо над окупованим Донецьком разом із прапором відправили 5 тисяч вітальних листівок

Фото
Укрінформ
З Авдіївки після мітингу з нагоди Дня Незалежності великий синьо-жовтий прапор та п’ять тисяч вітальних листівок за допомогою повітряних кульок направили на тимчасово окуповану частину Донеччини.

Як передає Укрінформ, про це 24 серпня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Святкування Дня Незалежності України на Донеччині розпочалося з мітингу у прифронтовій Авдіївці… Завершився мітинг проведенням обласної акції з привітання мешканців тимчасово окупованих територій з Днем Незалежності України. Великий синьо-жовтий прапор та п’ять тисяч вітальних листівок за допомогою повітряних кульок направили на тимчасово окуповану частину Донеччини», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в мітингу взяли участь командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко та керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Розпочався мітинг з хвилини мовчання у пам'ять про тих, хто поклав життя за незалежність України.

Присутні поклали квіти до пам’ятного знаку, що присвячений загиблим воїнам.

Кириленко в своїй промові зазначив, що 29 років тому справдилася давня мрія українців творити власну вільну і незалежну державу, і вже виросло ціле покоління українців, для яких незалежна Украї̈на була завжди.

Читайте також: У небо над окупованим Донецьком запустили синьо-жовтий прапор

Під час урочистостей командувач Об’єднаних сил вручив орден «За мужність ІІІ ступеня» старшому лейтенанту Олександру Рапуті.

Наприкінці мітингу український національний стяг з жовтими та блакитними повітряними кульками піднявся в небо над окупованою територією Донеччини з привітанням громадян України, які залишаються там в заручниках у ворога.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-