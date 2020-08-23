На Донбасі від початку доби - одне порушення "тиші", втрат немає

Станом на 17.00 23 серпня російські окупаційні війська один раз порушили режим тиші біля Авдіївки.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Водночас 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ задокументовано біля Авдіївки. Поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета", - зазначається у повідомленні.

Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

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Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає.

Наші військовослужбовці не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання щодо захисту українського народу і перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.