В українській армії за добу - 40 випадків коронавірусу

Станом на 19 серпня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 458 осіб, за добу виявили 40 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування медичних сил у Фейсбук.

Загалом за час пандемії одужали в армії 816 осіб, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 813 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 195 осіб.

За минулу добу зареєстровано 40 хворих на COVID-19, з яких у закладах охорони здоров’я перебувають 8 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 серпня підтверджено 96 403 випадки COVID-19, з них за добу – 1967. Протягом доби зафіксовано 28 нових летальних випадків.

Фото: ДПСУ