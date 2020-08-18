Прокуратура розслідує загибель 14 осіб під час окупації Слов’янська

Прокуратура Слов’янська проводить досудове розслідування факту загибелі 14 осіб під час окупації міста російськими збройними формуваннями.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області.

«Прокуратура контролює розслідування за фактом загибелі 14 осіб під час окупації м. Слов’янська НЗФ РФ… За процесуального керівництва Слов’янської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) КК України», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що 24 липня 2014 року на території дитячої лікарні у Слов’янську було виявлено місце поховання 14 осіб, загиблих у період тимчасової окупації міста представниками незаконних збройних формувань РФ. Згодом їх перепоховали на місцевому кладовищі.

У рамках розслідування з метою ідентифікації невпізнаних тіл протягом серпня проведено ексгумацію останків - за участю Національної поліції, групи транспортування та пошуку загиблих військовослужбовців «Евакуація-200» ЗСУ та незалежних експертів судової медицини Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У кримінальному провадженні призначено судову молекулярно-генетичну експертизу.

Досудове розслідування триває.