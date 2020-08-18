У Слов’янську провели ексгумацію тіл загиблих у 2014 році

У Слов’янську Донецької області поліцейські провели ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій 2014 року.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

“Під час досудового розслідування за фактом загибелі громадян внаслідок збройного конфлікту поліція виявила поховання з невпізнаними тілами. З метою ідентифікації загиблих зразки ДНК будуть спрямовані на експертизу до Києва”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місце поховання знаходилось на території кладовища у Слов’янську.

Саму ексгумацію організував слідчий відділ Слов’янського відділу поліції за участю слідчих-криміналістів та оперативників карного розшуку Головного управління Нацполіції в Донецькій області із залученням групи транспортування та пошуку загиблих військовослужбовців «Евакуація 200» ЗСУ. На розкопках були присутні і незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Уточнюється, що більшість інформації щодо ексгумації становить таємницю слідства. Попередньо встановлено, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська в 2014 році.

У загиблих взяли біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз із можливістю у подальшому встановити їх особи. Відповідні зразки будуть спрямовані до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

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У МВС поінформували, що ця процедура тривала два дні та відбувалася за міжнародними стандартами. Правоохоронці використовували сучасні методи вилучення і транспортування тіл, щоб забезпечити збереження біозразків та речових доказів.

Захід проведено у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом загибелі громадян під час збройного конфлікту (п.1 ч.2 ст. 115 ККУ). Досудове розслідування триває.

Уточнюється, що це вже не перша ексгумація, яка допомогла встановити долю безвісно зниклих та забезпечити ефективне розслідування обставин їхньої загибелі. Так, поліцейські встановили бойовиків, які розстріляли у Слов’янську чотирьох мирних жителів.

Бойові дії навколо міста Слов'янськ Донецької області точилися у квітні—липні 2014 року. Перехід до бойових дій став ескалацією проросійських виступів в Україні — 12 квітня 2014 року контроль над містом був встановлений російськими загонами вторгнення, до яких приєдналися бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки та деякі представники дрібного місцевого криміналу. 5 липня Слов'янськ звільнили.