Окупанти відкривали вогонь поблизу Водяного

Окупанти відкривали вогонь поблизу Водяного

Укрінформ
За минулу добу окупанти двічі  порушили домовленості про перемир’я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомету», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один неприцільний постріл був провокативним та не ніс загрози життю військовим, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Також, минулої доби, виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки.

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Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Від початку поточної доби, 18 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася «тиша», порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

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