Окупанти відкривали вогонь поблизу Водяного

За минулу добу окупанти двічі порушили домовленості про перемир’я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомету», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один неприцільний постріл був провокативним та не ніс загрози життю військовим, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Також, минулої доби, виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Водяного з напрямку тимчасово окупованої Ужівки.

Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Від початку поточної доби, 18 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася «тиша», порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.