"Тиша" на Донбасі триває четвертий тиждень поспіль - РНБО

Режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня у цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні РНБО у Фейсбук.

«Секретар РНБО України Олексій Данілов наголосив, що українська сторона доклала значних зусиль до успішного проведення Тристоронньої контактної групи 22 липня і неухильно виконує домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

В РНБО зауважили, що 16 серпня не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Станом на сьому годину ранку понеділка, 17 серпня, також не зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних угруповань противника. Відповідно, військовослужбовці ЗСУ не відкривали вогонь у відповідь.

Збір, накопичення й обробку інформації щодо ситуації в зоні ООС забезпечує програмно-апаратний комплекс «СОТА», що дозволяє здійснювати комплексний аналіз для підготовки та ухвалення рішень у сфері національної безпеки й оборони.

СММ ОБСЄ також не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях: протягом 16 серпня працювало 10 патрулів СММ ОБСЄ, виконано 5 спостережних польотів БпЛА.

Триває технічне обстеження місцевості та моніторинг режиму «тиша».

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

Фото: РНБО