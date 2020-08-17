В українській армії на COVID-19 хворіють 427 осіб

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано три нових випадки коронавірусу, загалом на COVID-19 хворіють 427 військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Фейсбук.

"Станом на 17 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 427 осіб. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Загалом за час пандемії у ЗСУ одужали 772 особи, летальних випадків – 6.

На ізоляції перебувають 737 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 125 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 серпня підтверджено 92 820 випадків COVID-19, із них за добу – 1 464. Протягом доби зафіксовано 21 летальний випадок.

Фото: ДПСУ