На Донбасі зберігається режим "тиші"

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, обстрілів з боку противника не зафіксували.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"16 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога", - йдеться у повідомленні.

Разом із тим, минулої доби українськими воїни задокументували одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.