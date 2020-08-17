На Донбасі зберігається режим "тиші"
Як передає Укрінформ, про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.
"16 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога", - йдеться у повідомленні.
Разом із тим, минулої доби українськими воїни задокументували одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Від початку поточної доби, 17 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.