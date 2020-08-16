Окупанти облаштовують позиції біля Ужівки - штаб ООС

На порушення домовленостей у межах Тристоронньої контактної групи російські окупаційні війська у неділю проводили інженерне облаштування позицій біля окупованої Ужівки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, опублікованому у Фейсбуці.

"Сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 17 годину від початку доби у районі проведення ООС обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано, бойових втрат у лавах ОС немає.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.