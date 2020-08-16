У зоні ООС за добу не зафіксували ворожих провокацій

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами, ворожих обстрілів чи провокацій не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"15 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони", - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

"Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - доповіли військові.

Як раніше повідомляло агентство, місія ОБСЄ за останню добу також не зафіксувала порушень.

З 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.