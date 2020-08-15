Підрозділи Морської охорони долучаться до українсько-румунських навчань "Riverine–2020"

Від Морської охорони Державної прикордонної служби до навчань "Riverine-2020" залучатиметься корабельно-катерний склад Ізмаїльського загону Морської охорони.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Для новоствореного загону це ще один досвід самостійної участі у міжнародних навчаннях та напрацювання щільного партнерства з румунськими колегами, від яких також залучатиметься один прикордонний катер. В липні вони успішно склали перший такий іспит під час багатонаціональних навчань «Sea Breeze – 2020»", - підкреслив представник Регіонального управління Морської охорони в штабі навчань Юрій Нечипорук.

Основною особливістю Дунайських маневрів є відпрацювання взаємодії Військово-морських сил України та Румунії із безпосереднім залученням корабельно-катерного складу прикордонних відомств двох держав, оскільки Дунай – це річковий кордон.

"У випадку ускладнення ситуації, необхідності залучення силової підтримки флоту ми маємо добре розуміти один одного, діяти за єдиними алгоритмами та стандартами. Саме тому Морська охорона завжди активно долучається до навчань за стандартами НАТО, ініціативно пропонує навчальні елементи з максимальною можливістю обміну досвідом із країною Європейського Союзу", – підкреслив Нечипорук.

Читайте також: МЗС передало Росії ноту протесту через незаконні військові навчання в окупованому Криму

Як повідомляв Укрінформ, українсько-румунські навчання "Riverine" відбудуться восени на Дунаї.