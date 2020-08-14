В українській армії за добу зареєстрували 47 випадків коронавірусу

За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у Збройних Силах.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Командування медичних сил ЗСУ.

“Станом на 14 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 385 осіб. За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання”, йдеться у повідомленні.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа.

Всього за час пандемії одужало – 743 особи, летальних випадків – 6.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 732 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 182 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтверджено 87 872 випадки COVID-19, з них за добу – 1732.