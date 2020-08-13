У зоні ООС від початку доби — без ворожих провокацій

Від початку доби 13 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил ворожих провокацій не фіксувалося.

Як повідомляє Укрінформ, про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“Станом на цей час ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та цілком контрольованою українськими військами. Наші оборонці не втрачають пильності та слідкують за діями окупантів, в готовності до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії", - сказав він.

Мотузяник нагадав, що вчора в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано кілька спроб противника спонукати підрозділи Збройних сил України до активних бойових дій. Всього зафіксовано чотири поодинокі випадки таких провокацій з боку російсько-окупаційних військ.

Як повідомляв Укрінформ, із 27 липня на Донбасі за домовленістю Тристоронньої контактної групи встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Фото: mil.gov.ua