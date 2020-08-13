Шмигаль - про тишу на Донбасі: Це величезне досягнення на шляху мирного процесу

Діючий режим припинення вогню у районі проведення операції Об’єднаних сил, під час якого немає втрат серед українських військових, є вагомим досягненням на шляху мирного процесу.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у коментарі журналістам в рамках робочої поїздки до Харківської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день режим припинення вогню діє і, слава Богу, ми не маємо жертв за весь період. Це вперше такий довгий період, коли дійсно немає втрат серед українців, і це вже величезне досягнення, яке, я сподіваюся, стало вагомим кроком на шляху досягнення мирного процесу", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, із 27 липня на Донбасі згідно з домовленістю Тристоронньої контактної групи встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.