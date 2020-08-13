В українській армії на СOVID-19 хворіють 354 особи

Станом на 13 серпня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 354 особи, за добу 47 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 13 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 354 особи. За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 39 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Загалом за час пандемії одужали – 727 осіб, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 680 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 274 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 серпня лабораторно підтверджено 86140 випадків COVID-19, з них за добу – 1592.

Фото: ДПСУ