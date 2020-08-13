На Донбасі загинув розвідник

На Донбасі загинув розвідник

Укрінформ
Військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання через необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Фейсбук.

"Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

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Обставини та причини смерті з’ясовуються представниками Національної поліції України та Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

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