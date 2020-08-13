На Донбасі загинув розвідник

Військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання через необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Фейсбук.

"Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

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Обставини та причини смерті з’ясовуються представниками Національної поліції України та Військової служби правопорядку у Збройних силах України.