Окупанти на Донбасі тричі порушили “тишу”, втрат немає

Від початку доби у районі проведення Об'єднаних сил зафіксовано три порушення решиму припинення вогню з боку російських збройних формувань.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці, передає Укрінформ.

За даними пресцентру, поблизу населених пунктів Мар’їнка і Південне зафіксовано декілька неприцільних автоматичних черг зі стрілецької зброї. Крім того, неподалік Красногорівки за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

"Ці ворожі вогневі провокації не становили загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у повідомленні штабу.

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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.