В українській армії - 34 нові випадки COVID-19

Станом на 12 серпня в Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 322 особи, за добу зарєєстровано 34 нові випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебуває 10 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 особи.

У командуванні зазначили, що всього за час пандемії у ЗСУ одужало 712 осіб, летальних випадків зареєстровано 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 743 особи, у 278 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 84 548 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 1433.