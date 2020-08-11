На Сумщині оголосили підозру ексвійськовому, який закликав окупантів до порушення “тиші

На Сумщині оголосили підозру ексвійськовому, який закликав окупантів до порушення “тиші"

Укрінформ
Прокуратурою Сумської області повідомлено про підозру колишньому військовому, який у соціальній мережі агітував за порушення територіальної цілісності України.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба прокуратури Сумської області.

“Прокуратурою Сумської області повідомлено про підозру колишньому військовому, який у соціальній мережі агітував за приєднання частини України до складу Російської Федерації (ч. 1 ст. 110 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік після відставки знехтував присягою та з березня 2020 року агітував за порушення територіальної цілісності України. Зокрема він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій з метою відділення від України її південно-східної частини.

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За результатами обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Згідно з висновком судової лінгвістичної експертизи, дописи підозрюваного є публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі.

Як повідомляв Укрінформ раніше, Служба безпеки України викрила у Сумах колишнього військовослужбовця, який у соцмережах агітував до порушення територіальної цілісності України.

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