На Сумщині оголосили підозру ексвійськовому, який закликав окупантів до порушення “тиші"

Прокуратурою Сумської області повідомлено про підозру колишньому військовому, який у соціальній мережі агітував за порушення територіальної цілісності України.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба прокуратури Сумської області.

“Прокуратурою Сумської області повідомлено про підозру колишньому військовому, який у соціальній мережі агітував за приєднання частини України до складу Російської Федерації (ч. 1 ст. 110 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік після відставки знехтував присягою та з березня 2020 року агітував за порушення територіальної цілісності України. Зокрема він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій з метою відділення від України її південно-східної частини.

За результатами обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Згідно з висновком судової лінгвістичної експертизи, дописи підозрюваного є публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі.

Як повідомляв Укрінформ раніше, Служба безпеки України викрила у Сумах колишнього військовослужбовця, який у соцмережах агітував до порушення територіальної цілісності України.