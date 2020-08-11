В українській армії за добу - 14 нових випадків COVID-19

Станом на 11 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 303 особи, за добу 14 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Всього за час пандемії одужали 697 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 677 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 189 осіб.

За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебувають 2 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 12 осіб (Львівська область – 10 військовослужбовців, Житомирська – 1 та Київська – 1 працівник ЗСУ).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 серпня в Україні кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 становить 83 115, з них: летальних – 1 951, одужали – 44 934. За добу зафіксовано 1 158 нових випадків захворювання. Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.