У Станиці запрацював мобільний пункт для тестування на COVID-19

Компанія «Фармбіотест» з міста Рубіжного розмістила поблизу КПП в Станиці Луганській мобільний пункт тестування на коронавірус для жителів тимчасово окупованих територій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Відкриття мобільного пункту – це перший крок до якісного та швидкого сервісу для населення Луганщини. Відповідна компанія зареєстрована в електронній системі «Центру громадського здоров’я України», що, своєю чергою, дозволяє після внесення негативних результатів в базу зняти клієнта з реєстру в базі даних програми «Дій вдома», - ідеться в повідомленні.

Термін виконання аналізу – до 48 годин.

Слід зазначити, що скасування обов’язкового ПЛР-тестування на COVID-19 для осіб, які перетинають КПВВ з тимчасово непідконтрольних територій, з 1 серпня не впливає на попит щодо проведення тестувань в даному пункті. Сюди звертаються як особи, які планують виїзд за кордон (результати аналізу переводяться на іноземну мову), так і ті, які просто хочуть перевіритися на наявність вірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 серпня лабораторно підтверджені 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.

Фото: mtot.gov.ua