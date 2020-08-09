На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

Від початку доби 9 серпня, станом на 12.00, порушень режиму тиші з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, підрозділи Об’єднаних сил перебувають у постійній готовності до невідкладного адекватного реагування у випадках явної збройної агресії противника: виникнення загрози життю та здоров’ю наших воїнів або місцевому населенню під час обстрілу з боку збройних формувань РФ, або загрози захоплення противником території. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом.

Гуцуляк додав, що протягом доби, що минула, в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України зафіксовано найбільшу кількість збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ проти захисників України.

Ворог 7 разів свідомо порушував режим тиші з метою традиційно галасливо через підконтрольні їм «засоби масової дезінформації» звинуватити підрозділи Об’єднаних сил у порушенні умов припинення вогню. За наявною інформацією, збройні формування РФ вели неприцільні вогневі провокації, які не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників. Тому наші воїни на провокації не піддавалися, вогонь у відповідь не вели.

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Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, що відбулося 22 липня.